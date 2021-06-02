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٠٢‏/٠٦‏/٢٠٢١, ٩:٤٨ ص

الاتحاد الاوروبي يؤكد على النهج الدبلوماسي لإحياء الاتفاق النووي الايراني

الاتحاد الاوروبي يؤكد على النهج الدبلوماسي لإحياء الاتفاق النووي الايراني

أكد المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي بيتر استانو على توظيف الدبلوماسية بغية التنفيذ الكامل للاتفاق النووي مع ايران.

وقال بيتر استانو، في تصريح صحفي يوم الثلاثاء، إن جهاز السياسة الخارجية للاتحاد باعتباره يضطلع بدور المنسق في الاتفاق النووي مايزال ملتزما بتنفيذ أي عمل ممكن لاعادة هذا الاتفاق الى وضعه الطبيعي.

واضاف: ماتزال بعض الصعوبات قائمة الا اننا سنواصل طريقنا بغية نيل الهدف النهائي والذي يتمثل بالتنفيذ الكامل للاتفاق النووي عام 2015 من قبل جميع الاطراف الموقعة.

ويشار الى ان رئيس الوفد الايراني المفاوض عباس عراقجي وصف المفاوضات بالمعقدة وأنها وصلت الى المواضيع الرئيسية المختلف عليها، منوها الى ان بعض الملفات الخلافية ماتزال قيد النقاش حالياً.

/انتهى/

رمز الخبر 1915000
https://ar.mehrnews.com/news/1915000/

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