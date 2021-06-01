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٠١‏/٠٦‏/٢٠٢١, ٧:٣١ م

بهروز أكرمي:

مرضى كورونا سيمارسون حقّهم الإنتخابي/ تم تعيين مراكز خاصة بهم

مرضى كورونا سيمارسون حقّهم الإنتخابي/ تم تعيين مراكز خاصة بهم

قال رئيس هيئة انتخابات المحافظة المركزية"بهروز أكرمي" فيما يتعلق بآلية إدلاء مرضى كورونا برأيهم في الانتخابات الرئاسية: " تم تجهيز العديد من مراكز الإقتراع الجوّالة في مختلف مناطق المحافظة الوسطى، وسيتمكّن مرضى كورونا بالمشاركة في الانتخابات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس هيئة انتخابات المحافظة المركزية "بهروز أكرمي"، وعلى هامش اجتماع هيئة انتخابات المحافظة الوسطى، قال امام جمع من الصحفيين: "بالنظر إلى الوضع الراهن الذي فرضته جائحة كورونا على البلاد، تم مراعاة جميع بروتوكولات الصحة والسلامة في مراكز الإقتراع.

وتابع "بهروز أكرمي"، تم تجهيز العديد من مراكز الإقتراع الجوّالة في مختلف مناطق المحافظة المركزية، وسيتمكّن مرضى كورونا بالمشاركة في الانتخابات.

وأضاف رئيس هيئة انتخابات المحاففظة المركزية، قمنا بزيادة عدد مراكز الإقتراع في المحافظة المركزية، لتصل إلى ألف و200 شعبة، وذلك في سبيل تسهيل عملية الإقتراع.

وختم أكرمي: سيتم تلقيح الأفراد العاملين في مراكز الإقتراع قبل بدء الانتخابات وأخذ الآراء.

رمز الخبر 1914989
https://ar.mehrnews.com/news/1914989/

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