  1. القدس و فلسطین
  2. القدس
٠١‏/٠٦‏/٢٠٢١, ١١:٠٠ م

فصائل المقاومة تدعو لرفع مستوى المواجهة مع الاحتلال في الضفة

فصائل المقاومة تدعو لرفع مستوى المواجهة مع الاحتلال في الضفة

دعت فصائل المقاومة الفلسطينية جماهير الشعب الفلسطيني لرفع مستوى المواجهة مع الاحتلال وتصعيد المقاومة على نقاط التماس كافة في الضفة الغربية رداً على جرائم الاحتلال المتكررة ومؤامرة سرقة الأرض الفلسطينية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الفصائل شددت في بيان لها اليوم على ضرورة وقف كل الاستفزازات من الاحتلال في القدس وخاصة في حي الشيخ جراح، ووقف العدوان على والإسراع في إعادة الإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وحذّرت الفصائل العدو من مغبة الاقدام على محاولات بائسة لرسم انجازات وهمية على حساب الشعب والمقاومة والمقدسات الفلسطينية، مؤكدة أن المجاهدين الأبطال ما زالت أيديهم على الزناد.

وانطلقت في الضفة الغربية دعوات لجعل الجمعة القادمة يوم غضب في مدن الضفة، والخروج بمسيرات حاشدة في جميع نقاط التماس، وقطع الطرق الالتفافية والتصعيد ضد المستوطنين الذي يعملون على فرض الأمر الواقع برعاية حكومة الاحتلال.

المصدر: فلسطين اليوم

/انتهى/

رمز الخبر 1914996
https://ar.mehrnews.com/news/1914996/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 8 + 5 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات