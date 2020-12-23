فصائل المقاومة الفلسطينية تعتزم اجراء مناورات عسكرية مشتركة

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية أعلنت عن جهوزيتها لتنفيذ مناورات عسكرية مشتركة للمرة الأولى. مضيفة إنها ستعلن رسمياً عن تفاصيلها وتوقيتاتها وفق مقتضيات الميدان، داعيةً "الجميع إلى التحلي بالمسؤولية وأخذ المعلومات بهذا الخصوص من مصادرها الرسمية".

وأضافت أن ذلك يأتي "في إطار تعزيز التعاون والعمل المشترك بين فصائل المقاومة الفلسطينية، وتجسيداً لجهودها في رفع جهوزيتها القتالية بشكل دائم ومستمر، ونتاجاً لحجم الاستعدادات القتالية التي تقوم بها".

المصدر: الميادين

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