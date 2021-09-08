سيتجرع الاحتلال كأس المذلة من جنين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مسؤول الدائرة السياسية الدكتور محمد الهندي، اليوم الأربعاء، قال إن الاحتلال الاسرائيلي "سيتجرع كأس المذلة من جنين، وأبطال جنين، خلال أيام قلائل"، مؤكدًا أن "أحرار العالم تزغرد قلوبهم فخراً بالإيمان المتوقد، وبالإرادة الفولاذية، التي سطرها الأسرى الأبطال الذين انتزعوا حريتهم من سجن (جلبوع).

وأضاف الهندي في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) :"الاحتلال جنّ جنونه، وبثّ جيشه، شرطته، حواجزه، وأجهزته الأمنية وإشاعاته في كل اتجاه، واستنفر كلابه البشرية والبوليسية في إثر المجاهدين علّهم يلتقطون طرف خيط".

وذكر أنه "على وقع ابتسامة الأبطال يهتزّ الكيان المُشبع بالحقد والعنصرية... تبدأ القصة عند فتحة النفق، ولا تنتهي إلا بثورة على الغاصبين".

وأشار إلى أن "خمسة أشهر حرث فيها الأبطال الأرض، وزرعوها جهاداً واستشهاداً تحميهم عيون المجاهدين وبيوتهم. كانت هي فرصة مصباح ورفاقه أبطال غزة، لتنبت فلسطين انتفاضتها الأولى متعاظمة على وقع جهادهم المبارك"./انتهى/

المصدر: فلسطين اليوم