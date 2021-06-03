الامام الخميني حدد منذ بداية ثورته الداء والدواء

وقال الشيخ الملا في حوار مع قناة العالم حول ذكرى رحيل الإمامِ الخميني "قدس سره": إن ايران لم تقدم للعراق والعراقيين سوى الخير وكل ما هو صحيح ولصالحهم، ولذلك منذ اللحظات الاولى التي انتصر فيها الامام الخميني "رحمه الله" بعد ان بدأنا ونتابع، "اتضح لنا انه ليس من السهل ان الامام في اوائل ايامه يحدد لك الداء والدواء".

واضاف الشيخ الملا، ان الامام الراحل "قدس سره"، ان الداء الذي يهدد شعوب الامة الاسلامية، ويهدد دينها ووحدتها، وارضها، ويريد ان يسرق ثرواتها ويزرع الفتن فيها هي الولايات المتحدة الامريكية وكيان الاحتلال الاسرائيلي.

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