الامام الخامنئي يسير على منهج الامام الخميني (رض)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن خطيب صلاة الجمعة التي اقيمت في جامعة طهران اليوم (7 يونيو/حزيران) اية الله امامي كاشاني شكر الشعب الايراني لمشاركته الواسعة في مسيرات يوم القدس المبارك، معتبرا أن كل خطوة يقطعها المشاركون في هذه المسيرات تحظى بإهتمام مميز من قبل الامام المنتظر المهدي (عج).

كما وكرّم اية الله كاشاني شهداء انتفاضة 15 خرداد (5 يونيو/ حزيران 1963) وعزي بوفاة الامام الجمعة في مدينة كازرون "محمد خرسند" سائلا الله الصبر والسلوان لذويه.

وبالاشارة الى كلمة قائد الثورة الاسلامية في ذكرى وفاة مفجر الثورة الامام الخميني (رض) (الثلاثاء 4 يونيو/ حزيران) قال: ان محور خطاب سماحته كان حول المقاومة، وموضوعه المقاومة ذكر في آيات مختلفة من القرآن الكريم ومنها في الآيتين 34 و35 من سورة محمد (ص) وهي « إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ کُفَّارٌ فَلَنْ یَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَکُمْ وَلَنْ یَتِرَکُمْ أَعْمَالَکُمْ».

ودعا خطيب جمعة طهران المؤقت الامة الاسلامية الى عدم الخوف والتهاون في مواجهة الاعداء، وعدم التفاوض مع الذين يصدون عن سبيل الله.

وتابع قائلا: ان كلام قائد الثورة حول المقاومة والتصدي هو نفس كلام الامام الخميني (رض) منذ اليوم الاول للنهضة، وهذا هو نهج الامام ، وان توجيهات القائد العزيز هو طريقنا.

ولفت آية الله امامي كاشاني الى حديث الامام الخميني (رض) حول المقاومة قائلا: اليوم انظار مستضعفي العالم الى الدول الاسلامية، كما ان العدو تسبب لنا حاليا بمشاكل على نطاق واسع، وسيتم حل هذه المشاكل بفضل الله.

ومضى امام جمعة طهران المؤقت قائلا: ان اهداف الامام الخميني هي نفس النهج الذي يتبعه قائد الثورة، والشعب بأسره والمسؤولون والجماعات السياسية بجميع تلاوينها لديهم نفس خطاب قائد الثورة، وعلى العالم ان يدرك هذه الرسالة وهي ان نهج ايران هو المقاومة، وهذا هو ما يظهر عظمة وشموخ الجمهورية الاسلامية./انتهى/.