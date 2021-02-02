"مرضية حديدجي".. "فدائية الإمام الخميني"

وكالة مهر للأنباء _ کان یؤکد الامام الخمیني رضوان الله علی دور المرأة في انتصار الثورة الإسلامیة الإیرانیة ولو لم تکن في الصف الأول للکفاح ضد الشاه لما انتصرت الثورة ومن هذه النساء السیدة دباغ التي ارسلها الامام الخمیني بعد الثورة الی الاتحاد السوفیتي في رسالة حملتها وثلاث من الرجال السیاسیین الی غورباتشف متنبأ بانهیار الاتحاد السوفیاتي وعجز المارکسیة عن توفیر احتیاجات البشریة ودعاه الی التوحید. فها هو بعض من زوایا حیاة امرأة کانت فدائیة الإسلام و الإمام الخمیني وعانت في سجون الشاه فرحمها الله یوم ولدت ویوم توفیت ویوم تبعث حیا.

اعتقلوها. فيما كانت على مائدة الطعام مع أولادها. فتحت ابنتها الصغيرة الباب وقالت: " ماما، عند الباب رجل اسمه برویز یرید ان يتحدث إليكِ ".

عرفت بسرعة أنهم من قوات أمن الشاه، جاؤوا لاعتقالها. خرجت من البیت، والأطفال ينظرون إليها بقلق. قبلت وجه ابنتها وقالت: "سأعود بسرعة، و هي تعلم جيداً انها ربما لا تعود ابداً ".

منذ كانوا بجانب باب بيتها بدأ التعذيب. جلس شخص من قوات أمن الشاه في السيارة و طلبوا منها ان تجلس و بعدها جلس رجل امن آخر. یعني کانوا یریدون اجبارها على الجلوس بین الرجلین فی سیارتهم. قالت: "حتی لو قتلتموني الآن لن اجلس بین رجلين من غير محارمي ".

قالت في السيارة: " اسالو اسالتکم بسرعة، لابد لي ان اعود الى البيت بسرعة. اطفالي بانتظاري، لم ياكلوا العشاء. مع انها كانت تعلم انهم إذا اعتقلوها فهذا يعني أنهم يعرفون عنها الكثير و يعرفونها جيدا "، في السجن اخذوا عباءتها و حجابها، وقالوا: "ربما تتنحر". كانوا يريدون أن يعرفوا انصار الامام الخميني. لم تقبل ان تكون بلا حجاب في السجن: "غطت شعرها بالبطانية في السجن". كانوا يضربونها كل يوم حتى الموت، إلا أنها لم تقل شيئاً. کانت جاهزة للشهادة، فتحملت كل التعذيب. كانوا يعذبونها بالكهرباء، اطفاء السجائر على جسدها، سيجار، ركل، لكم … ومع ذلك بقيت صامتة.

وفي ليلة فتحوا باب السجن، رأت ابنتها، لم تصدق. فعندما لم يوفّقوا بعد كل هذا التعذيب في انتزاع أي اعتراف منها، اعتقلوا ابنتها، فلربما تكسر هذا الصمت، و لم تكسر. كل يوم كانوا يضحكون منهما: " الأم حجابها بطانية والبنت المسكينة تلوذ بها ". كانوا يقولون لهما: "أين الخميني الآن ليخلصكم من هذا السجن"، و هي تصرخ في وجوههم: "لو تقتلوننا ألف مرة، كل حياتي فداء للخميني".

في ليلة فتحوا باب السجن وأخرجوا ابنتها للتعذيب، قرب اذان الصبح فتحوا باب الزنزانة المظلمة و رموها، كانت مثل الأموات من شدة التعذيب، لم تكن تتنفس، سكبوا عليها الكثير من الماء، لم تفتح عينيها، بدأت الأم تضرب باب الزنزانة، احتضنت ابنتها بقوة. كانت تصرخ من الألم، فجأة سمعت صوتاً حزيناً من زنزانة اخرى: "كان واحداً من المجاهدين يقرأ لها بصوت جميل: "استعینوا بالصبر والصلاة"، ليسكن قلبها.

أخرجوا الفتاة على بطانية، شعرت بأنها ماتت، وبعد 16 يوماً فتحوا باب الزنزانة، دخلت ابنتها معافاة، علمت أنها كانت في مستشفى الجيش تتلقى العلاج.

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