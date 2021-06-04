ظريف: نتنياهو التحق بمزبلة التاريخ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اشار ظريف في تغريدة له يوم الخميس على حسابه في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، الى رحيل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو والمستشار الأميركي السابق جون بولتون، عن السلطة، معتبرا أن نتنياهو الذي رافق مساعديه المعادين لايران في سفر العار، قد التحق معهم في هذا السفر.

وشدد ظريف على أن ايران ستبقى شامخة ومرفوعة الرأس، معتبرا ان هذا مصير كل الذين سعووا الى الاضرار بالايرانيين على مدى آلاف السنين وقد تكرر اليوم، وحان وقت تغيير الطريق.

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