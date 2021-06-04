وزير الخارجية القطري: إيران جارنا القريب والعلاقات الطيبة معها أمر مهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن روسيا اليوم، أنه جاء ذلك في جلسة حوار "غرب آسيا وشمال إفريقيا خطوات نحو الاستقرار" بمشاركة وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عقدت اليوم الجمعة في إطار أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

وأكد وزير الخارجية القطري أنه لا يجب أن يكون هناك تصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.

وشدد على أنه يمكن حل الخلافات بين إيران ودول الجوار بالحوار المباشر، وقال: "نصيحتنا لإيران ودول الخليج "الفارسي" هي دعونا نجلس سويا في حوار إقليمي".

وأكد أن قطر تفعل كل ما بوسعها ماليا لإعادة إعمار البنى التحتية في غزة، وهي تساعد العائلات الفلسطينية الفقيرة حيث تقدم 100 دولار لكل عائلة.

وشدد على أنه كل ما تقوم به قطر في غزة يندرج ضمن القانون الدولي والاتفاقات الدولية.

وفي الشأن السوري، قال وزير الخارجية القطري إن بلاده لا تسعى لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا طالما لم يحدث تغيير على الأرض.

وعن لبنان، قال وزير الخارجية القطري إن الأزمة في لبنان مقلقة للجميع وهو بلد يعاني من وضع خطير.

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المصدر : روسيا اليوم