المناظرة الثانية لمرشحي الانتخابات الرئاسية بال12 والنصف بتوقيت غرينيتش

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كانت المناظرة الاولى التي خصصت لمناقشة القضايا الاقتصادية جرت يوم السبت الماضي حيث طرح المرشحون السبعة وجهات نظرهم بهذا الشأن .

عليرضا زاكاني

ولدى وصوله الى مؤسسة الاذاعة والتلفزيون وفي تصريح للمراسلين قال زاكاني انه يعد ابناء الشعب باجتثاث الفقر من البلاد ان وصل الى سدة الحكم فضلا عن تقديم الدعوم الصحية والمادية .

واعرب عن امله بان يتم تحقيق جميع التطلعات والاهداف بمشاركة ابناء الشعب من خلال تطبيق الدستور بحذافيره .

محسن مهرعليزادة

اما المرشح الرئاسي محسن مهر عليزادة فقد اكد بان اسلوبه في المناظرة الثانية سيتركز على تنوير الراي العام بشان قضايا البلاد .

عبد الناصر همتي

اما المرشح الرئاسي عبد الناصر همتي ولدى وصوله الى مؤسسة الاذاعة والتلفزيون للمشاركة في الدولة الثانية من المناظرات فقد قال : انا ساسعى لان اعرض برامجي وخططي الى الشعب الايراني .

واضاف : ان انتخابات اليوم ليست انتخابا بين السيء والاسوا بل هي لفتح الابواب امام الشعب ، انا ساسعى الى تشكيل حكومة تتسم بالشفافية التامة.

سعيد جليلي

من جانبه فقد اعرب المرشح الرئاسي سعيد جليلي عن امله بان تركز المناظرة الراهنة على القضايا التي لم يتم التطرق اليها سابقا لاسيما فيما يخص القضايا القروية او القضايا المتعلقة بالنساء والشباب والرياضة .

واضاف : كما يجب ان نطرح وجهات نظرنا فيما يخص جميع المجالات في اجواء تسودها الودية والنزاهة بعيدا عن التخريب والتشويه.

ابراهيم رئيسي

اما المرشح الرئاسي ابراهيم رئيسي فقد قال : انا وخلال السؤال الذي طرح علي في المناظرة الاولى حول منافسي الرئيسي فقد اعلنت بان منافسي هو الفساد وسوء الادارة .

محسن قاضي زاده هاشمي

هذا وقال المرشح للرئاسة محسن قاضي زاده هاشمي ان: مشاركتي بالانتخابات هي من أجل الاصلاح ولا تهمني الاتهامات والمشاحنات.

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