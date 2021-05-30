مواقف وتصريحات المرشحين للانتخابات الرئاسية في ايران

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه بدا المرشحون يبدون مواقفهم تجاه العديد من القضايا التي تهم ايران والمجتمع الايراني داخليا وخارجيا لاسيما الشان الاقتصادي . وفيما يلي نشير الى البعض منها :

سعید جليلي

كتب المرشح للرئاسة الايرانية سعيد جليلي على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي ، انه لا مبرر لحجب موقع تويتر عن المستخدمين وفرض رقابة عليه .

واضاف جليلي انه وفي اليوم الاول من انتخابه سيصدر مجموعة قرارات منها تمهيد الارضية لاستفادة الشباب من الفرص المتاحة في الفضاء الافتراضي .

محسن رضائي

اما المرشح محسن رضائي فقد كتب ان السياسة الخارجية الناجحة هي التي تؤدي الى تنشيط وتفعيل الاقتصاد وزيادة الدخل الفردي للمواطن .

وفيما اكد ان الاولوية في التجارة ستكون مع دول الجوار اشار الى انه سيتابع موضوعين في حكومته المقبلة بشكل جدي الا وهما مكافحة الفساد الاقتصادي والبيروقراطية واللتان تشكلان عقبة امام الانتاج .

سید ابراهیم رئيسي

هذا وخصص المرشح الرئاسي ابراهيم رئيسي حملته الانتخابية اليوم لتفقد بعض المراكز الصحية والصناعية حيث وعد بتحسين رواتب الكوادر الصحية وزيادة الدعم للمرضى للتقليل من معاناتهم فضلا عن ازالة العقبات التي تعترض التوليد والانتاج .

علیرضا زاكاني

الى ذلك استعرض المرشح عليرضا زاكاني برامجه فيما يخص القطاع الاقتصادي وقال ان هناك 9 قطاعات سيتم التركيز عليها في حال فوزه بالانتخابات وهي قطاعات النفط والغاز ، البتروكيمياويات ، التكنلوجيا الحديثة ، الزراعة والتنمية القروية ، المناجم ، الفولاذ ، الصناعات البحرية وتنمية البنى التحتية السككية .

امیر حسین قاضي زادة

اما المرشح امیر حسین قاضي ‌زاده هاشمي، فقد اعلن بان لديه برنامجا لاحتواء التضخم في غضون عامين من خلال الاستفادة من تجارب الدول التي نجحت في هذا المجال . ولفت الى ان لديه 51 برنامجا ومشروعا لاصلاح البنى والمؤسسات الاقتصادية لخفض التضخم الى ما دون العشرة بالمائة .

محسن مهر عليزادة

اما الحملة الانتخابية للمرشح مهر عليزادة فقد اصدرت بيانا وصفت فيه مرشحها بانه الممثل الوحيد لتيار الاصلاحات . وهو بدوره ادعى ان بامكانه ان يعالج التضخم في غضون ثلاثة اشهر من وصوله الى الحكم !؟ . وشدد على انه سيعمل على ايجاد اقتصاد تنافسي واضاف : ان من شان الاقتصاد التنافسي ان يؤدي الى النمو واحتواء التضخم .

عبدالناصر همتي

هذا وتطرق المرشح عبد الناصر همتي الى موضوع التوقيع على اتفاقية FATF المثيرة للجدل وقال ان بامكاننا التوقيع على هذه الاتفاقية والالتفاف على الحظر في نفس الوقت . واضاف همتي انه يمكن تسوية جميع مشاكل البلاد ومنها مسالة الحظر والمشاكل الاقتصادية من خلال التعامل المتبادل .

/انتهی/