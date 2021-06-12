هواجس المواطنين.. عنوان المناظرة الثالثة والأخيرة لمرشحي الانتخابات الرئاسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وفقا لما اعلنته لجنة مراقبة الدعاية الانتخابية لرئاسة الجمهورية، ستبدأ هذه المناظرة التي تبث على الهواء مباشرة في الساعة الخامسة من عصر اليوم السبت بالتوقيت المحلي (الثانية عشرة والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش) بعنوان "هواجس المواطنين" بين المرشحين السبعة لهذه الانتخابات وهم: آية الله ابراهيم رئيسي، علي رضا زاكاني، محسن رضائي مير قائد، محسن مهر علي زادة، عبدالناصر همتي، امير حسين قاضي زادة هاشمي، سعيد جليلي.

وكانت المناظرة الاولى قد اجريت يوم السبت من الاسبوع الماضي حول القضايا الاقتصادية فيما جرت المناظرة الثانية يوم الثلاثاء الماضي حول القضايا الثقافية والاجتماعية والسياسية، واستغرق كل منهما اكثر من 3 ساعات.

وكانت هنالك اخبار حول مساع جرت لتغيير ساعة المناظرة لتجري عند التاسعة مساء الا ان البيان الصادر عن لجنة مراقبة الانتخابات اكد ما تم اعتماده سابقا وهو اجراء المناظرة في الساعة الخامسة عصرا.

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