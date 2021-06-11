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١١‏/٠٦‏/٢٠٢١, ٨:٥٦ م

وزارة الصناعة تخطط لتوليد اكثر من 10 الاف ميغاواط من الكهرباء في البلاد

وزارة الصناعة تخطط لتوليد اكثر من 10 الاف ميغاواط من الكهرباء في البلاد

قال وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني علي رضا رزم حسيني ان وزارة الصناعة تخطط لتوليد اكثر من 10 الاف ميغاواط من الكهرباء في البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أضاف رزم حسيني اليوم الجمعة في اجتماع لجنة الاقتصاد المقاوم في محافظة كرمان: "اليوم تعاني البلاد من نقص في الكهرباء وعلينا العمل لسد هذا النقص ".

وقال وزير الصناعة : في هذا الصدد ، سقوم محطة الجنوب للطاقة بتوليد 1500 ميغاواط ، فيما ستقوم صناعة النحاس الوطنية بتوليد 800 ميغاواط ، وكل كهر بتوليد 1300 ميغاواط ، ومحطة إيرانكو للطاقة ، وفولاد خوزستان 500 ميغاواط كلا على حدة .

وأضاف رزم حسيني: "البلاد تعاني الكثير من انقطاع التيار الكهربائي وكان ينبغي القيام باستثمارات جديدة في هذا المجال ، وهو ما يقوم به المسؤولون في قطاع الصناعة والتعدين".
/انتهى/

رمز الخبر 1915237
https://ar.mehrnews.com/news/1915237/

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