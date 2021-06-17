المرشح سعيد جليلي يعلن انسحابه من الانتخابات الرئاسية في ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن انسحاب جليلي جاء لصالح المرشح ابراهيم رئيسي قبل يومين من انطلاق الانتخابات الرئاسية في ايران.

وكان مرشح الانتخابات الرئاسية في ايران "علي رضا زاكاني"، قد اعلن في وقت سابق اليوم انسحابه من المنافسة الانتخابية ايضا لصالح المرشح ابراهيم رئيسي".

وفي تصريح له اليوم الاربعاء، اكد زاكاني انه "نظرا للاقبال الكبير على السيد رئيسي، فانني اعتبره الاكثر اهلية مؤكدا انه سيدلي بصوته لصالحه؛ متطلعا الى تحقيق اصلاحات اساسية في البلاد من خلال اختياره.

بدوره اعلن المرشح الرئاسي الاخر "محسن مهر علي زادة"، انسحابه من المنافسة الانتخابية دون ان يعلن سبب انسحابه .

وبانسحاب جليلي وزاكاني ومهر علي زادة يبقى 4 مرشحين يخوضون السباق الرئاسي في ايران الاسلامية، وهم : ابراهيم رئيسي و محسن رضائي و امير حسين قاضي زادة هاشمي و عبدالناصر همتي.

وتجری انتخابات رئاسة الجمهورية الثالثة عشرة في البلاد" بعد غد الجمعة 18 حزيران /يونيو؛ بالتزامن مع انتخابات المجالس البلدية والقروية والانتخابات التكميلية البرلمانية".

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