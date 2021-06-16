المرشح "زاكاني" يعلن انسحابه من الانتخابات لصالح "رئيسي"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اوضح زاكاني في تصريح له اليوم انه ونظرا للاقبال الواسع من قبل ابناء الشعب على السيد رئيسي فانني ارى بانه الاصلح وانا بدوري ساصوت له وامل بان نحقق الاصلاحات التي نتطلع اليها من خلال اختياره .

وكان المرشح الرئاسي محسن مهرعليزادة قد وجه في وقت سابق رسالة الى وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي اعلن فيها انسحابه من السباق الرئاسي .

وبذلك يتنافس في الانتخابات الرئاسية 5 مرشحين هم رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام سعيد جليلي، نائب رئيس مجلس الشورى الاسلامي أمير حسين قاضي زادة هاشمي، ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي.

/انتهى/