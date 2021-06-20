الجهاد الاسلامي تبارك نجاح الانتخابات الرئاسية الايرانية وفوز "رئيسي"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأت الحركة الشعب الإيراني وسماحة القائد الثورة الاسلامية سيد علي الخامنئي انتهاء الانتخابات الإيرانية ونجاح التجربة الديمقراطية في هذا البلد الذي يواجه تحديات كبيرة بسبب سياساته ومواقفه الثابتة.

كما أكدت انه منذ نجاح الثورة أثبتت إيران التزامها التام بالخيار الديمقراطي وهذا يحسب للجمهورية الاسلامية انها تلتزم بالديمقراطية رغم ما تعيشه من تحديات وحصار .

وجدد الحركة تهنأتها للرئيس المنتخب السيد ابراهيم رئيسي الذي نال ثقة الشعب الإيراني، متمنيةً له التوفيق وللشعب الإيراني مزيداً من التقدم والازدهار في عهده.

كما أعربت عن ثقتها بأن الجمهورية الاسلامية قادرة على تجاوز كل التحديات بعزيمة وإصرار، مشيرةً إلى ثقتها بثبات مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه واستعادة مقدساته.

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