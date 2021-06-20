الكاظمي يتصل هاتفيا برئيسي للتهنئة بفوزه في انتخابات الرئاسة الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي ان الكاظمي اكد خلال الاتصال على اهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطلعه الى المزيد من التعاون المشترك في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والامنية وفي مجال محاربة الارهاب وبما يعزز امن واستقرار البلدين والمنطقة.

من جانبه عبر الرئيس الايراني الجديد ابراهيم رئيسي عن شكره لرئيس مجلس الوزراء العراقي، مذكرا بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين، وحرص الجمهورية الاسلامية على تنميتها وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات والصعد، ووجه دعوة رسمية الى الكاظمي لزيارة ايران في اقرب فرصة.

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