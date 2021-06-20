نبارك للشعب الإيرانيّ وقيادته الحكيمة نجاح العرس الانتخابيّ الديمقراطيّ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضاف البيان “لقد حسم الشعب الإيرانيّ قراره بكلّ ثقة وإيمان، واختار رئيس جمهوريّته المقبل بإرداته الحرّة لأربع سنوات قادمة، منتصرًا على المؤامرات الدوليّة المنظّمة التي تحاك للجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة بغرض إفشال انتخاباتها الديمقراطيّة”.

وبارك ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في بيانه للرئيس الإيرانيّ المنتخب سماحة السيّد «إبراهيم رئيسي»، ونسأل الله تعالى أن يوفّقه في هذه المسؤوليّة الكبرى، وأن يعمّ الخير والازدهار كلّ ربوع الجمهوريّة الإسلاميّة، الجارة العزيزة، وأن ينصرها على كلّ الأعداء والمتربّصين.

المصدر: بريد الموقع

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