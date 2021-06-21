الیمن ... شهداء وجرحى بقصف مدفعي سعودي فی صعدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن قناة المسيرة، انه استشهد مواطنين اثنين وإصابة 7 أخرين في جريمتين منفصلتين ارتكبتها مدفعية الجيش السعودي بحق المدنيين في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية.

وذكر أن مواطنا استشهد وأصيب 3 اخرين إثر قصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو، في حين استشهد مواطن وأصيب 4 آخرين في وقت سابق اليوم بقصف مدفعي سعودي على ذات المنطقة.

إلى ذلك تعرضت قرى آهلة بالسكان في منطقة غافرة بمديرية الظاهر الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.

وتشهد المناطق الحدودية بصعدة اعتداءات متكررة بحق المواطنين من قبل قوى العدوان السعودي الأمريكي سقط على إثرها عشرات الشهداء والمصابين من المواطنين.

وفي وقت سابق، تحدث محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا اليمنية، عن وقف إطلاق النار في البلاد. وقال إن "حكومة صنعاء تدعم وقف إطلاق نار شامل في اليمن" في إشارة إلى الرحلات الإقليمية للمبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث.

وأضاف رئيس اللجنة الثورية اليمنية العليا: "نطالب برفع الحصار عن اليمن في أسرع وقت ممكن وإقرار وقف شامل لإطلاق النار". سافر المبعوث الخاص للأمم المتحدة مؤخرًا إلى الرياض وصنعاء. كما شدد على ضرورة حل سياسي للأزمة في اليمن دون إدانة الجرائم السعودية.

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