لايجب التضحية بأهداف الثورة الجوهرية من أجل الانتخابات

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن روحاني قال خلال جلسة مجلس الوزراء: الثورية تتمثل بعدم نسيان الأهداف المهمة ، مشيراً إلى انه لاينبغي التضحية بالاهداف الاساسية للثورة والنظام والبلاد من أجل الانتخابات. وبالتالي لابد ان تبقى هذه الاهداف السامية في مكانها.

واضاف روحاني ان الانتخابات واحدة من اركان النظام الاسلامي المهمة والي جانبها الجمهورية الاسلامية ، وينبغي ان نتكاتف جميعا للمحافظة على هذه الاركان.

وتابع الرئيس الإيراني السابق، ان على الجميع التعاون مع الرئيس المنتخب وحكومته ، فنحن نظام واحد وشعب واحد والكل معنيون بالتعاون والدعم .

واشار روحاني الى أن مشاركة المواطنين في الانتخابات رغم المشاكل التي يعانونها ورغم الحرب الاقتصادية هي رسالة الى امريكا بانها انتهجت المسار الخاطئ ولم تنجح في ثني المواطنين عن الاقتراع أو عزلهم عن النظام.

وتطرّق الرئيس الإيراني السابع مجددا الى جهود حكومته في مواجهة الحظر والحرب الاقتصادية ونجاحها في توفير كل مايحتاج اليه المواطنون من السلع الاساسية وتوفير كل ما تحتاجه المصانع من مواد اولية لتتواصل حركة الانتاج في البلاد ، مضيفا : لقد افتتحنا يوم الاثنين الماضي مشاريع وطنية بقيمة 70 الف مليار تومان فيما ستتم غدا الخميس ازاحة الستار عن ايصال الغاز بواسطة الانابيب الى 2800 قرية و21 مدينة.

ونوّه إلى ان الاشهر الثلاثة الماضية شهدت تحسنا كبيرا في مجال الصادرات غير النفطية حيث ازدادت هذه الصادرات بنسبة 69 بالمئة وبلغت قيمتها عشرة مليارات و700 مليون دولار.

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