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٢٣‏/٠٦‏/٢٠٢١, ١١:٥٣ ص

"العدل الأميركية" ترفض التعليق على إيقاف مواقع إخبارية إيرانية

"العدل الأميركية" ترفض التعليق على إيقاف مواقع إخبارية إيرانية

ذكرت شبكة "cnbc" الأميركية أن المتحدث باسم وزارة العدل رفض التعليق على إيقاف الإدارة الأميركية لمواقع إخبارية إيرانية ومواقع تابعة لأنصار الله بالإضافة إلى مواقع عراقية مقربة من إيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مصادر بالحكومة الأمريكية قالت للشبكة: ان وزارة العدل تصدر بيانا حول هذه المسألة.

وتجدر الإشارة إلى أنه في أكتوبر الماضي استولى المدعون العامون الأميركيون على شبكة من نطاقات الإنترنت قالوا إنها استخدمت في حملة شنها الحرس الثوري الإيراني لنشر معلومات سياسية "مضللة" في جميع أنحاء العالم على حد زعمهم.

وزعمت وزارة العدل الأميركية بعد ذلك إنها استولت على 92 نطاقا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني كـ"منافذ إعلامية مستقلة تستهدف الجماهير في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا".

/انتهى/

رمز الخبر 1915573
https://ar.mehrnews.com/news/1915573/

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