"العدل الأميركية" ترفض التعليق على إيقاف مواقع إخبارية إيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مصادر بالحكومة الأمريكية قالت للشبكة: ان وزارة العدل تصدر بيانا حول هذه المسألة.

وتجدر الإشارة إلى أنه في أكتوبر الماضي استولى المدعون العامون الأميركيون على شبكة من نطاقات الإنترنت قالوا إنها استخدمت في حملة شنها الحرس الثوري الإيراني لنشر معلومات سياسية "مضللة" في جميع أنحاء العالم على حد زعمهم.

وزعمت وزارة العدل الأميركية بعد ذلك إنها استولت على 92 نطاقا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني كـ"منافذ إعلامية مستقلة تستهدف الجماهير في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا".

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