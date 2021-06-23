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٢٣‏/٠٦‏/٢٠٢١, ١٠:٢١ ص

البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة تعترض على حجب المواقع الإيرانية

البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة تعترض على حجب المواقع الإيرانية

وصف مسؤول إيراني في الأمم المتحدة الاجراء الأمريكي في حجب المواقع الإيرانية بغير القانوني والبلطجي على حد تعبيره، مؤکدا على متابعة الأمر عبر القنوات القانونية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن دبلوماسي إيراني إحتجَّ _في تصریح له لمراسل وكالة "ارنا الإيرانية"_ على الاجراء الامريكي غير القانوني والبلطجي في حجب المواقع الإيرانية, وقال انه یؤشر علی محاولة ااولایات المتحدة لتقييد حرية التعبير.

وحظرت الولايات المتحدة 33 موقعًا إلكترونيًا يستخدمها اتحاد الإذاعة والتلفزيون الإسلامي الإيراني (IRTVU) وثلاثة مواقع إلكترونية تديرها كتائب حزب الله.

وذكر التلفزيون الإيراني أن الإجراء الأمريكي شمل القنوات التالية “العالم، برس تي في، المسيرة، فلسطين اليوم، النبأ، الكوثر، و اللؤلؤة”.

/إنتهى/

رمز الخبر 1915569
https://ar.mehrnews.com/news/1915569/

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