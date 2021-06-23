تسجيل 112 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، أشارت في تقريرها اليومي لليوم (الاربعاءء 23 حزيران/يونيو)، عن تسجيل 11059 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 3 ملايين و128 الفا و395شخصا.

وأضافت أن 1299شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما أن 3 آلاف و236شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين من المستشفيات في إيران بلغ مليونين و784 ألفا و14شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 22 مليونا و821الفا و277شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

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