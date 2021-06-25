ايران وباكستان تبحثان بشان تطورات الاوضاع الامنية في افغانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء ذلك خلال لقاء الوفد الايراني برئاسة المندوب الخاص لوزير الخارجية الايراني في شؤون افغانستان محمد ابراهيم طاهريان فرد مع نظيره الباكستاني محمد صادق في اسلام آباد الخميس.

وكتب المندوب الخاص لباكستان في شؤون افغانستان محمد صادق في تغريدة له على "تويتر": لقد تباحثنا خلال اللقاء مع المبعوث الايراني الخاص حول مفاوضات السلام والاوضاع الامنية في افغانستان.

واضاف: تم الاتفاق على متابعة آليات جديدة في سياق ايجاد اجواء ممكنة لمفاوضات السلام وخفض العنف.

يذكر ان المندوب الخاص لوزير الخارجية الايراني محمد ابراهيم طاهريان فرد كان قد التقى يوم امس في اسلام آباد ايضا وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي حيث جرى البحث حول تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون الاقليمي ومن ضمنه دعم عملية السلام في افغانستان.