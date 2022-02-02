كاظمي قمي يلتقي مع الممثل الخاص لدولة قطر في شؤون أفغانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إن الممثل الخاص للرئيس الايراني في شؤون أفغانستان حسن كاظمي قمي خلال رحلته إلى الدوحة، اجتمع مع الممثل الخاص لدولة قطر في شؤون أفغانستان مطلق بن ماجد القحطاني وبحث معه مجالات التعاون فيما يتعلق بأفغانستان.

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