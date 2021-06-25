رئيس جنوب افريقيا يهنّئ رئيسي بفوزه في الانتخابات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اشاد رامابوزا، في برقية وجهها الى الرئيس الايراني المنتخب ابراهيم رئيسي، بنجاح الجمهورية الاسلامية الايرانية في إقامة الانتخابات الرئاسية بصورة هادئة.

ونوه الى ان جنوب افريقيا تعدّ الجمهورية الاسلامية الايرانية شريكا تجاريا استراتيجيا في غرب آسيا ووسطها كما ان البلدين يمتلكان تاريخا عريقا في التعاون.

وثمّن وقوف ايران الى جانب بلاده إبان مرحلة كفاحها ضد التمييز العنصري.

وأكد استعداد حكومة جنوب افريقيا لتمتين الاواصر وتعزيز التعاون بين البلدين على الصعد الثنائية والاقليمية والدولية .

وأعرب عن ثقته باستعداد جنوب افريقيا للتعاون مع الحكومة الايرانية الجديدة ورغبته في العمل مع ايران وبلدان المنطقة بهدف ارساء السلام والاستقرار والتنمية المستديمة.

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