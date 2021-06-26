انتظرت اللقاح الايراني للحفاظ على الشرف الوطني/115 وفاة جديدة بكورونا في إيران

قائد الثورة بعد تطعيمه بلقاح كورونا الايراني... انتظرت اللقاح الايراني للحفاظ على الشرف الوطني/ أثمّن وأشكر الباحثين الشباب

أكد قائد قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي، بعد تطعيمه يوم الجمعة الجرعة الاولى من لقاح "كووايران بركت" المضاد لكورونا المصنع محلياً، انه ينبغي الافتخار بهذا اللقاح الوطني.

في برقية تهنئة؛ روحاني يدعو لتطوير وتعميق العلاقات الودية بين إيران وسلوفينيا

بعث رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حجة الإسلام حسن روحاني، برقية تهنئة الى نظيره السلوفيني، بروت باهور، بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

مندوب إيران الدائم بفيينا: تسجيل البيانات قرار سياسي وليس من التزاماتنا تجاه الوكالة الدولية الذرية

رد سفير ومندوب ايران الدائم لدى المنظمات الدولية بفيينا كاظم غريب ابادي على تقرير مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التفاهم الفني المشترك بين الجانبين، عادّا تسجيل البيانات قرار سياسي وليس من التزامات طهران تجاه الوكالة.

من الروضة الرضوية المقدسة؛ الرئيس الايراني المنتخب: التكهنات حول أعضاء مجلس الوزراء غير دقيقة

عدّ الرئيس الايراني المنتخب ابراهيم رئيسي التكهنات بشأن أعضاء الحكومة التي أعلنت عنها بعض وسائل الإعلام ليست دقيقة وقد تسبب مشاكل لاحقاً.

نائب وزير الخارجية الإيراني: كندا لا تمتلك صلاحية اصدار التقارير حول حادث الطائرة الأوكرانية

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، محسن بهاروند، ان كندا لا تمتلك أي صلاحية لاصدار التقارير أو ابداء الآراء من تلقاء نفسها حول حادث الطائرة الأوكرانية في إيران وأضاف: ستكون جميع البلدان وحتى صناعة الطيران المدني الضحايا الرئيسية اذا ما اصبح هذا السلوك الكندي المسيس.

وزارة الصحة: 115 وفاة جديدة بكورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بكوفيد-19 في البلاد، لغاية ظهر يوم (الجمعة) الى 83 الفا و588 شخصا، بعد تسجيل 115 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

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