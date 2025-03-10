غريب ابادي: يجب بناء تحالفات مع الدول الرديفة التي يجمعنا معها مصالح مشتركة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب ابادي : يجب ان نسجل حضورا ومشاركات فاعلة ومؤثرة على صعيد المحافل الدولية، ومن خلال بناء تحالفات مع الدول الرديفة التي تجمعها معنا مصالح مشتركة، نستطيع ان حماية مبادئنا ومصالحنا، والتصدي لاي مشروع يعترض مسار الامن والمصالح الوطنية.

وجاء ذلك في تصريح لنائب وزير الخارجية، خلال ندوة عقدت اليوم الاثنين بمشاركة ممثلين عن مختلف الدوائر والجهات التنفيذية الناشطة في المجالات الدولية داخل البلاد؛ حيث دعا غريب ابادي الى مزيد من التنسيق وتظافر الجهود بين هذه المراكز، وبما يسهم في توسيع العلاقات بين ايران والمنظمات الاقليمية والدولية، وبالتالي الارتقاء بمكانة البلاد في المحافل الدولية.

كما وجه نائب وزير الخارجية، دعوة الى جميع المؤسسات والدوائر والجهات التنفيذية المعنية بالشؤون الدولية في البلاد، لكي تعدّ برامجها وخططها المستقبلية للعام الجديد (1404 هـ - ش، يبدا في 21 اذار / مارس 2025م)، والعمل على تنفيذها بالتعاون مع وزارة الخارجية.