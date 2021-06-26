إيران تحذر من تداعيات الممارسات العداونية للكيان الصهيوني ضد سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه خلال اجتماع لمجلس الامن الدولي أمس الجمعة لمناقشة الوضع في سوريا، اشار تخت روانجي الى الاوضاع غير المستقرة في سوريا الناجمة عن الممارسات العدوانية للكيان الاسرائيلي ضدها والتواجد غير القانوني لبعض القوات الاجنبية والتنظيمات الانفصالية والجماعات الارهابية في اجزاء من الاراضي السورية، محذرا من تداعيات هذا الوضع على الامن والاستقرار في المنطقة والسلام والامن الدولي.

واكد السفير الايراني ضرورة مواصلة عمل لجنة الدستور، معربا عن امله بانعقاد الاجتماع السادس لهذه اللجنة قريبا.

وحول عملية اعادة الاعمار في سوريا قال: ان رهن قضية اعادة الاعمار في سوريا او عودة اللاجئين والنازحين بمدى التقدم في عمل لجنة الدستور او قضايا مماثلة انما يؤدي الى اطالة امد معاناة الشعب السوري وحسب.

واكد بان الازمة السورية يجب حلها وتسويتها بصورة سلمية ووفقا لمبادئ القوانين الدولية واحترام سيادة ووحدة اراضي الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية او الخارجية.

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