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٠٦‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١١:١٨ ص

إيران تصدر 270 ألف طن من المنتجات الزراعية من مدينة خرمشهر

إيران تصدر 270 ألف طن من المنتجات الزراعية من مدينة خرمشهر

أعلن مدير الجهاد الزراعي في مدينة خرمشهر عن تصدير 270 ألف طن من المنتجات الزراعية العام الماضي من ميناء خرمشهر والحدود البرية .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال ياسر شريفي تم تصدير مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والفواكه المجففة والتمور إلى دول الخليج الفارسي والعراق وروسيا عبر ميناء خرمشهر والحدود البرية".

وتابع: "قبل التصدير تم فحص المنتجات بشكل دقيق من قبل خبير الحجر الصحي، وبعد التأكد من صحة المنتج تم إصدار شهادة الصحة النباتية".

وقال مدير عام الجهاد الزراعي في خرمشهر: تم إصدار 800 شهادة صحية نباتية للمنتجات التصديرية.

وتابع شريفي: "إن مراقبة صحة المنتجات الزراعية في المصدر تؤكد أهمية مراعاة المعايير الصحية وجودة المنتج في عملية التصدير، والتي تلعب دورا أساسيا في الحفاظ على السمعة التجارية لإيران في الأسواق الدولية".

وأوضح أن "صادرات المنتجات الزراعية هذا العام ارتفعت بنحو 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".

/انتهى/

رمز الخبر 1956282

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