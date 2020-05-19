على القوات الاجنبية الموجودة في سوريا ترك اراضي هذا البلد

وفي كلمته خلال اجتماع منظمة الامم المتحدة الذي عقد عبر الفضاء الافتراضي امس الاثنين لمناقشة الوضع السوري، اضاف تخت روانجي : انني اكرر الاعلان عن موقف ايران الثابت بشأن حل الازمة السورية عبر السبل السياسية.

وتابع : في هذا السياق، نحن سنواصل دعمنا لاداء لجنة الدستور السوري كما سبق الاشارة الى ذلك خلال الاجتماعات المتكررة التي عقدت في صيغة استانة، بما يستدعي منع الضغوط الاجنبية كما سبق التصريح به في النظام الاساسي لهذه اللجنة.

واكد مندوب ايران لدى الامم المتحدة، على ان اي دعم محتمل الى اللجنة الدستورية السورية بما في ذلك الذي يقدم بواسطة الامم المتحدة، ينبغي ان يتم فقط بناء على طلب اللجنة نفسها.

وقال تخت روانجي : نحن نعارض اي برنامج انفصالي وكافة الجهود الرامية الى فرض حقائق جديدة على الارض؛ مضيفا : ان ينبغي رعاية كامل السيادة والاستقلال السياسي و وحدة وسلامة الاراضي السورية، وانطلاقا من ذلك يتعين على كافة القوات الاجنبية المتواجدة دون تصريح الحكومة السورية ان تغادر اراضي هذا البلد.

واردف : ان المثال الواضح على ذلك متمثل في احتلال مناطق خاصة من الاراضي السورية بواسطة القوات الامريكية التي تقوم بدعم الجماعات الارهابية تحت غطاء مكافحة الارهاب.

مندوب وسفير ايران الدائم لدى المنظمة الاممية، وصف عدوان الكيان الصهيوني على سوريا بانه انتهاك سافر للقوانين الدولية ومثاق الامم المتحدة؛ مصرحا : في المقابل سيعود القرار الى الحكومة السورية في تعيين طبيعة وزمان استخدام حقها للدفاع عن النفس.

وشدد تخت روانجي على ضرورة وقف هذه الاعتداءات، وقال : نحن نصف احتلال الجولان السوري بواسطة" اسرائيل" اجراء غير قانوني وعليه فإن اعتراف الولايات المتحدة بضم الجولان الى اسرائيل باطل؛ كما نؤكد من خلال التنديد بهكذا ممارسات غير قانونية على ان الجولان جزء من الاراضي السورية.

وتابع : ان حق تقرير مصير سوريا يعود الى الشعب السوري حصرا، وبما يلزم على المجتمع الدولي ان يقدم الدعم الى السوريين في سياق تحقيق هذا الحق.