حزب العمال البرازيلي يهنئ الرئيس الإيراني المنتخب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن حزب العمال البرازيلي، ثاني أكبر حزب سياسي في البلاد ومسقط رأس الرئيس البرازيلي السابق "لويس إيناسيو لولا داسيلفا"، أعرب في برقية التهنئة عن تمنياته بالنجاح للرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة في إيران .

وجاء في الرسالة : سنقف جنبا الى جنب لبناء عالم متعدد الأقطاب وأكثر تلاحما في مواجهة الصعاب حيث تتساوى جميع الشعوب في احترام المنظمات الدولية والقانون الدولي.

يضم حزب العمال البرازيلي، أكبر حزب يساري في أمريكا اللاتينية، أكبر عدد من أعضاء البرلمان، ويعد لولا دا سيلفا، الشخصية الأبرز في الحزب، حاليا المرشح الرئيسي في الانتخابات الرئاسية البرازيلية 2022.

وتولى لولا الرئاسة في البرازيل من 2003 إلى 2011.

انتخب السيد إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة بـ 18.021.945 صوتا في الانتخابات التي جرت يوم 18 يونيو الجاري.

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