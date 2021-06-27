قائد الثورة يوافق على إصدار عفو لأحكام الصادرة لأكثر من5 الاف سجين/تسجيل 123 حالة وفاة بكورونا

تيمنا بولادة الامام الرضا "عليه السلام"؛ قائد الثورة يوافق على إصدار عفو وتخفيف الأحكام الصادرة لأكثر من 5 الاف سجين

وافق قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمي السيد علي الخامنئي تيمنا بولادة الامام الرضا "عليه السلام" وحلول أسبوع السلطة القضائية، على عفو وخفض عقوبة 5 الاف و156 من السجناء.

روحاني: خطوة قائد الثورة لتلقي لقاح كورونا الايراني مؤثرة جدا في تشجيع علمائنا

وصف رئيس الجمهورية الاسلامیة حسن روحاني، خطوة تلقي قائد الثورة الاسلامية للقاح كورونا الايراني بأنها مؤثرة جدا في تشجيع العلماء الإيرانيين"، فيما نوه ان "فيروس كورونا يشهد الان منحى تنازليا في البلاد اجمالا".

وزير الامن الايراني يقدم تقريرا للرئيس المنتخب حول اداء الوزارة

التقى وزير الامن الايراني محمود علوي وعدد من مساعديه الرئيس المنتخب آية الله ابراهيم رئيسي، وقدم له تقريرا عن اداء الوزارة.

غريب أبادي: إيران غير مطالبة بالوفاء بأي التزام خارج عن اطار الاتفاق النووي

قال ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان إيران غير مطالبة بالوفاء بأي التزام خارج عن اطار الاتفاق النووي.

خطيب زادة: امريكا يتوجب عليها التخلي عن الإرث الفاشل لترامب / كنا الطرف الاكثر فاعلية ونشاطا في فيينا

أكد المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم السبت، اننا لن نتفاوض الى ما لا نهاية، مصرحا اننا نعتقد ان التوصل الى اتفاق أمر ممكن، شريطة ان تتخذ أميركا قرارا بالتخلي عن الإرث الفاشل لترامب.

صالحي: نخطط لتوفير 20 الف ميغاواط من الطاقة الكهرونووية / الصناعة النووية هي مبعث الاقتدار لايران

اعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي بان محطة بوشهر النووية جنوب البلاد تولد 1000 ميغاواط من الكهرباء سنويا منذ تدشينها عام 2013، لافتا الى تاكيد قائد الثورة الاسلامية بضرورة تحقيق الهدف المنشود وهو توليد 20 الف ميغاواط من الطاقة الكهرونووية في البلاد سنويا.

وزير الصحة الايرانية: ايران تصدر لقاحها المضاد لكورونا في الشتاء القادم

أكد وزير الصحة الايرانية سعيد نمكي انه سيتم الاستغناء عن استيراد اللقاحات الأجنبية لكورونا في الاشهر المقبلة، مرجحا البدء بتصدير اللقاح الايراني بحلول الشتاء القادم.

وزارة الصحة: تسجيل 123 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بكوفيد-19 في البلاد، لغاية ظهر يوم (السبت) الى 83 الفا و711 شخصا، بعد تسجيل 123 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

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