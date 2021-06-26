فلم "نجوم تحت القمر" يحصد جائزة مهرجان سينمائي في روسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان فيلم الرسوم المتحركة الايراني "نجوم تحت القمر"، حصد الجائزة الاولى من قسم الرسوم المتحركة ضمن مهرجان "نور الى العالم" للاطفال واليافعين في روسيا.

والفيلم من انتاج السيدة "سارا نامجو"، وقد شارك في مسابقات مهرجان "نور الى السماء" الروسي، الذي استضافته مدينة "ريبينسك" الروسية قبل نحو شهرين بهدف الارتقاء بالمستوى التعليمي والفني والمعنوي لدى شريحة الاطفال واليافعين.

جدير بالذكر ان فيلم الرسوم المتحركة الايراني "نجوم تحت المطر"، يتحدث عن معجزة صغيرة قد تؤدي الى تذليل الصعوبات في المجتمع./انتهى/