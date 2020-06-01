فيلم "غاردن" الايراني يحرز المركز الثاني بمهرجان الرسوم المتحركة القصيرة بأميركا

ويروي فيلم "غاردن" الكرتوني القصير، قصة انسان يعيش حالة التقابل بين الروح والجسد في كيانه.

يذكر أن مهرجان الرسوم المتحركة القصيرة الدولي، اختتم اعماله لدورته الرابعة بامريكا، اليوم الاثنين 1 حزيران / يونيو.