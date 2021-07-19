الفيلم الايراني "الأيدي" يحصد ثلاث جوائز دولية

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه منح مهرجان كهف بيراك "Perak Cave" في مالیزیا في دورته الـثالثة الذي أقيم بشكل افتراضي عبر الإنترنت فيلم "الأيدي" جائزة الاستحقاق في فئتي الفیلم القصير والإخراج.

كما فاز الفيلم بجائزة الاستحقاق في مهرجان براندنبورغ السينمائي الذي اقيم في 29 يونيو بألمانيا.

وحصد الفيلم الإيراني جائزة النقاد في مهرجان فينيسيا الشرقي الذي عقد في 3 يوليو بالهند.

وتدور قصة فيلم "الايدي" حول الحتمية والارادة الحرة ويأتي في خلاصته: البعض في سكون يتم تشكيله باليد والبعض الاخر يحاول ان يخلق الأشكال و يحدث التغييرات في الحياة.

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