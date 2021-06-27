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٢٧‏/٠٦‏/٢٠٢١, ٤:٠٣ م

اليوم؛

الإعلام الأمنى العراقي يُعلن القبض على 4 إرهابيين أثناء دخولهم بغداد

الإعلام الأمنى العراقي يُعلن القبض على 4 إرهابيين أثناء دخولهم بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، اليوم الاحد، القبض على اربعة ارهابيين اثناء دخولهم للعاصمة بغداد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان خلية الإعلام الأمني قالت في بيان، انه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة وبجهود متميزة تمثلت بمتابعة ومراقبة تحركات العناصر الارهابية اذ تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القبض على اربعة ارهابيين مطلوبين وفق احكام المادة ٤ ارهاب بمناطق متفرقة من العاصمة اثنان منهم من سكنة محافظة نينوى والاخرين من سكنة محافظة ديالى".

واضاف البيان، ان الارهابيين عملوا مع عصابات داعش الارهابية بصفات مختلفة ابرزهم بمايسمى امر مفرزة وقد زور هوية أحوال مدنية للتخفي عن اعين الاجهزة الامنية، حيث تم اتخاذ بحقهم كافة الاجراءات القانونية اصوليا وفق القانون".

/انتهى/

رمز الخبر 1915669
https://ar.mehrnews.com/news/1915669/

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