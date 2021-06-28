الخارجية المصرية تدین استهداف محطة لإنتاج الكهرباء في العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها إنها "تعرب عن بالغ إدانتها لاستهداف محطة صلاح الدين لإنتاج الكهرباء في سامراء بدولة العراق الشقيقة بصواريخ كاتيوشا، مما تسبب في أضرار مادية جسيمة بالمحطة".

وأكدت "تضامن مصر مع العراق الشقيق في ما يتخذه من إجراءات وتدابير لحماية أمنه واستقراره في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة".

وأعربت عن "دعمها الكامل لجهود العراق المتواصلة لمكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره".

کما انه أعلن تنظيم "داعش" عبر وسائل إعلام تابعة له مسؤوليته عن هجوم صاروخي على محطة كهرباء في العراق.

وكانت وزارة الكهرباء العراقية أعلنت على صفحتها عبر موقع "فيسبوك" أن "محطة صلاح الدين الحرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية في سامراء أصيبت بصواريخ كاتيوشا مما تسبب بأضرار جسيمة بأجزاء الوحدة التوليدية (البويلر)".

وأضافت أن "خط ديالى - شرق بغداد 400 رقم (2) انفصل من الجهتين، إثر استهداف الأبراج بتفجيرات وعمليات تخريبية قرب منطقة خان بني سعد".

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