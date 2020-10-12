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١٢‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٧:٣١ م

وكالة الاستخبارات العراقية تلقي القبض على ثلاثة إرهابيين في " نينوى "

وكالة الاستخبارات العراقية تلقي القبض على ثلاثة إرهابيين في " نينوى "

ألقت وكالة الاستخبارات، اليوم الاثنين، القبض على ثلاثة عناصر في تنظيم داعش بمحافظة نينوى.

وقالت وكالة الاستخبارات العراقية في بيان لها: " انه من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية وتسخير الجهد الاستخباري تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى في وزارة الداخلية، من القبض على ثلاثة ارهابيين بمناطق متفرقة من محافظة نينوى مطلوبين وفق احكام المادة ٤ ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية ".  

وتابع: " ان الارهابيين عملوا في مايسمى ولاية نينوى بصفة عسكر، ومن خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين ".  

وأضاف: " حيث تم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية لينالوا جزاءهم العادل ". 

/انتهى/

رمز الخبر 1908493

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