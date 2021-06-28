تدين قرار بايدن باستهداف مقرات الحشد الشعبي العراقي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن النائبة الاميركية ايلهان عمر أدانت قرار بايدن باستهداف مقاتلات بلادها مقرات الحشد الشعبي في منطقة البوكمال الحدودية بين العراق وسوريا.

وكتبت النائبة الاميركية المسلمة ایلهان عمر تغريدة في حسابها الشخصي على موقع تويتر في معرض الرد على هذا الهجوم: إن هذه الحلقة المستمرة من العنف والعقوبات هي سياسة فاشلة ولن تؤدي الى تعزيز أمننا مطلقاً.

وأكدت على ضرورة ان يتولى الكونغرس الاميركي اصدار تراخيص في العمليات الحربية وضرورة استشارته بهذا الشأن.

ويأتي قبل يوم واحد من زيارة رئيس الوزراء الجديد في الكيان الصهيوني لواشنطن/انتهى/