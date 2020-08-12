إلهان عمر تفوز في الانتخابات التمهيدية للكونغرس

وحصلت عمر، وهي أول محجبة ولاجئة من الصومال في الكونغرس، على أكثر من 85 ألف صوت، أي ما نسبته 57 في المائة من الأصوات مقابل 59 ألف لمنافسها، أي ما نسبته 39 في المئة من الأصوات.

وتمثل هذه الارقام ما نسبته 93 في المئة من المقترعين .

وقد خاضت البرلمانية "إلهان عمر" معركة مريرة ضد أنطوني ميلتون، الذي تلقى تبرعات مالية هائلة لحملته الانتخابية، في الدائرة الخامسة للكونغرس في ولاية مينيسوتا.

وظهرت عمر كجزء من مجموعة تقدمية مؤثرة في مجلس النواب معروفة باسم “السكواد”.

وقد جلب ميلتون أكثر من 3.2 مليون دولار في الربع الأخير لدعم حملته الانتخابية، مقارنة مع 470 ألف دولار لعمر.

وقال ديمقراطيون إنه من الصعب التغلب على عمر، التي تحظى باسم على مستوى العالم، ولكنهم أشاروا إلى أن منافسها يمكن أن يتسبب اليوم، الثلاثاء، باضطراب في الانتخابات التمهيدية.

وكشفت النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز أن الجمهوريين يحاولون مساعدة ميلتون ضد عمر في الانتخابات التمهيدية.

واعترف ميلتون بدروه أن التبرعات الهائلة التي حصل عليها جاءت من مجموعات مؤيدة لكيان الاحتلال الإسرائيلي.

وعلى الرغم من هذا الاعتراف، إلا أن العديد من الديمقراطيين قالوا إنه يحاول إخفاء هوية بعض مستشاريه والجهات التي تدعمه خفية.

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