الكاظمي سيزور واشنطن لحل قضية الانسحاب الامريكي من العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الأعرجي في تصريح صحفي تابعته "ألمسلة" ان رئيس الوزراء سيزور واشنطن وسيتم خلال الزيارة الاتفاق على جدول الانسحاب الامريكي من العراق.

وأكد الأعرجي ان العراق ليس بحاجة إلى قوات قتالية أجنبية ولديه ما يكفي من قواته.

وكان الجنرال كينيث ماكينزي، قائد القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط، قد قال في وقت سابق أن قواتها تتعرض لضغوط من قبل جهات مسلحة، للخروج من العراق، لكنها أكدت أن قرار الخروج هو بيد الحكومة العراقية، وأن الوجود الأميركي هناك جاء بناءً على طلب من الحكومة.

وقررت الولايات المتحدة في وقت سابق تخفيض وجودها العسكري في العراق من نحو 5200 إلى 3000 جندي .

وانسحب الجيش الأميركي من العراق في نهاية 2011 وترك مهمة صغيرة فقط ملحقة بالسفارة الأميركية، لكن قوات أميركية أخرى نُشرت في البلاد بعد سنوات بهدف دعم القوات العراقية في محاربة تنظيم داعش الذي شن هجوماً كبيراً صيف عام 2014.

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