وزير الدفاع: نعمل بكل إخلاص لتطوير وتقوية المضادات الجوية للبلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد "أمير حاتمي" كتب رسالة إلى العميد "رحيم زادة" هنأه خلالها بتعينه من قبل القائد العام للقوات المسلمحة الإيرانية، قائدا لمقر خاتم الانبياء (ص) المشترك للدفاع الجوي.

وأثنى وزير الدفاع خلال رسالته على الخبرة التي يتمتع فيها العميد " رحيم زادة" متمنياً له التوفيق في حفظ حدود وثغور الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

هذا و اصدر القائد العام للقوات المسلحة الايرانية اية الله العظمى السيد "علي الخامئني" _في وقت سابق_ قرارا يقضي بتعيين "العميد قادر رحيم زادة"، قائدا لمقر خاتم الانبياء (ص) المشترك للدفاع الجوي.

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