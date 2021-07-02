  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٠٢‏/٠٧‏/٢٠٢١, ١:٥٩ م

الحوثي ردا على واشنطن:

الشعب اليمني سئم المطالبة له بالسلام ممن يقتله يوميا

الشعب اليمني سئم المطالبة له بالسلام ممن يقتله يوميا

ردت عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن على تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية التي أعربت فيها عن "سأم وانزعاج" واشنطن من الهجمات على محافظة مأرب اليمنية حسب تعبيرها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كتب عضو المجلس السياسي الأعلى في الحركة محمد علي الحوثي في سلسلة تغريدات عبر "تويتر": "سئم الشعب اليمني الحصار والعدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه، وسئم التصريحات الجوفاء عن المطالبة له بالسلام ممن يقتله يوميا قصفا وحصارا و حظرا".

وأضاف: "أمريكا تفاوض وتدعم "القاعدة" و"داعش" (الإرهابيين) في العالم وتسأم من قتال الشعب لهم في اليمن".

وتابع: "سينتهي سأم أمريكا بمجرد أن توقف عدوانها وتفك حصارها وتنهي احتلال اليمن، هكذا قال قائد الثورة حفظه الله".

وتساءل: "لماذا لم تسأم أمريكا من بيع سلاحها لدول العدوان على اليمن؟".

وأضاف أن هذا الأمر "هو السبب الحقيقي لاستمرار الحرب ومحاولة احتلال الجمهورية اليمنية".

/انتهى/

رمز الخبر 1915794
https://ar.mehrnews.com/news/1915794/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 5 + 5 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات