أميركا تضيف وتلغي الشخصيات من قوائم الإرهاب وفقا لتجاوبهم مع سياستها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، بابرا ليف التي زارت سوريا مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون الرهائن، روجر كارستينز، والمستشار المعين حديثا دانيال روبنستين، والذي كلف بقيادة جهود الخارجية الأمريكية في سوريا، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، إنها "التقت مع أحمد الشرع (الجولاني) في دمشق، حيث تم مناقشة المبادئ التي ترغب واشنطن في أن يتم الالتزام بها في عملية الانتقال السياسي في سوريا".

وأوضحت ليف أنه "تم التطرق إلى ضرورة عدم السماح بزيادة التهديدات الإرهابية في سوريا".

وأشارت إلى أن "أحمد الشرع أعرب خلال اللقاء، عن استعداده لذلك"، وأنها أبلغته بأن "المكافأة التي كانت سارية لعدة سنوات مقابل معلومات عنه سيتم إلغاؤها".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قالت الخارجية الأمريكية إن ثلاثة دبلوماسين أميركيين كبارا قد وصولا إلى دمشق للقاء القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.

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