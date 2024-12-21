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٢١‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٢:٤٠ م

جلالي يناقش مع مسؤول روسي آخر تطورات وثيقة التعاون الشامل بين طهران وموسكو

جلالي يناقش مع مسؤول روسي آخر تطورات وثيقة التعاون الشامل بين طهران وموسكو

ناقش سفير إيران في موسكو مع "أندريه رودنكو" نائب وزير الخارجية الروسي اخر تطورات وثيقة التعاون الشامل بين طهران وموسكو.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تناول هذا اللقاء آخر تطورات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، وجدول اللقاءات المقبلة لكبار المسؤولين في البلدين، بما في ذلك زيارة "مسعود بزشكيان" لموسكو وزيارة نائبه.

وفي هذا اللقاء أشار كاظم جلالي إلى تأكيد كبار المسؤولين في البلدين على تطوير العلاقات، وأوضح ضرورة تسهيل دفع الاتفاقيات المشتركة.

كما تم خلال هذا اللقاء تبادل الآراء حول آخر الترتيبات المتعلقة بالوثائق قيد النظر لتوقيع الطرفين، بما في ذلك التوقيع على وثيقة التعاون الشامل في المستقبل القريب.

كما ناقش الطرفان القضايا القنصلية وتسهيل حركة مواطني البلدين.

/انتهى/

رمز الخبر 1952068

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