اقامة معرض "التقارب الثقافي بين إيران واليابان" في طوكيو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شارك في هذا الحدث الثقافي الفني الهام رسامون بارزون، بمن فيهم أعضاء أهم المنظمات الفنية اليابانية بدعوة المستشار الثقافي الايراني وتم فيه ايضا عرض 8 لوحات جميلة حول إيران تم خلقها على مدى الأشهر القليلة الماضية.

ويكون الفنانون المشاركون في المعرض هم جون ماتسوبارا وشيكه نوبو موري ياما وهيده كو موراتا وسه جيماتاكومي وكيدايي تاجوتشي وسووتسوكاموتو وشيوييجيرو تسوكودا وكازونوري يامايوتشي.

وتم عرض لوحات تحمل موضوع "إيران الجميلة" لعرض بعض الاثار التاريخية في ايران بما فيها مسجد إمام أصفهان (جون ماتسوبارا)، ويوم تقدير أفراد الأسرة (السيدة هيده كو موراتا)، وتخت جمشيد (تاكومي سه جيما)، والسفر (كيداي تاكوتشي)، ما وراء الذاكرة (سؤو تسوکاموتو)، طهران (سوئیچیرو تسوکودا) .

وقال الملحق الثقافي الايراني في اليابان حسين ديوسالار: وأخيراً تبلور المزيد من التعاون، وبعد حوالي عامين، نشهد إقامة هذا المعرض بهدف التقارب الثقافي بين ايران واليابان.

وأعرب ديواسالار عن أمله باستمرار مثل هذه الانشطة لتعزيز العلاقات بين البدين خاصة على الصعيد الثقافي.

وسيستمر المعرض اعماله لمدة خمسة ايام.

/انتهى/