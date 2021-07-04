الشعب الايراني لن ينسى جريمة امريكا باسقاط الطائرة المدنية/تسجيل 111 وفاة بكورونا

وزارة الخارجية: الشعب الايراني لن ينسى جريمة الولايات المتحدة باسقاط الطائرة المدنية الإيرانية

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، ان الشعب الايراني لن ينسى جريمة الولايات المتحدة باسقاط الطائرة المدنية الإيرانية، فوق مياه الخليج الفارسي، داعية إلى خروج القوات الاميركية من المنطقة.

روحاني: امريكا ارتكبت 1988 جريمة كبيرة في الخليج الفارسي/ احرار العالم يطالبون بتقديم امريكا للاعتذار

أكد الرئيس حسن روحاني ان على امريكا ان تعلم انها ارتكبت عام 1988 جريمة كبيرة جدا في الخليج الفارسي، وان احرار العالم يطالبون بأن تتقدم امريكا بالاعتذار عن هذه الجريمة وان توضح سبب قيامها بتكريم القاتل والمجرم الذي نفذ هذه الجريمة.

تخت روانجي: إيران لا صلة لها باي هجوم مسلح ضد موظفين او منشآت اميركية في العراق

أكد سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى منظمة الامم المتحدة مجيد تخت روانجي، أن الجمهورية الاسلامية الايرانية لا صلة لها بصورة مباشرة او غير مباشرة باي هجوم مسلح من قبل اي مؤسسة او شخص ضد موظفين او منشآت اميركية في العراق.

مسؤول ايراني: تطعيم جميع الفئات المستهدفة بلقاح كورونا حتى آذار القادم

اكد المتحدث باسم الجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في الجمهورية الاسلامية الايرانية علي رضا رئيسي ضرورة الالتزام بالبروتوكولات الصحية للحيلولة دون الدخول في الموجة الخامسة للمرض في البلاد واعلن بانه سيتم حتى آذار/مارس القادم تطعيم جميع الفئات المستهدفة.

ظريف: العنف الأميركي ضد الإيرانيين يستمر عبر الإرهاب الاقتصادي ضد شعبنا

أشار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ، في تغريدة على تويتر ، إلى الجريمة الأميركية قبل 33 عامًا بإسقاط طائرة ركاب إيرانية.

العميد حاتمي: اهم قضايا التصنيع العسكري الحديثة تتمثل في التغيير والتقدم

أكد وزير الدفاع في الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم السبت، ان اهم قضية نواجهها اليوم في التصنيع العسكري، هي قضية التغيير والتطور، وفي الحقيقة فإن الابداعات الدفاعية، تشكل العنصر الاساس لاقتدار البلاد وزيادة القدرات القتالية للقوات المسلحة.

وزارة الصحة: تسجيل 111 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في ايران، عن111 حالة وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وارتفاع عدد المتوفين من جراء هذا الوباء في ايران، الى 84 الفا و627 شخصا.

/انتهى/