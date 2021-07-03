ایران تحصد ذهبية بطولة كمال الاجسام بإسبانيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال رئيس مركز كمال الأجسام في محافظة بوشهر روح الله نصرتي، الیوم السبت: ان حسن نجاد فاز بالميدالية الذهبية في فئة الطول أقل من 175 سم في قسم اللياقة البدنية من خلال التنافس في جولتين من الحركات البهلوانية والشخصية.

واضاف: كما فاز هذا الرياضي بميدالية برونزية في منافسة افضل لاعب على الإطلاق.

كما فاز الفريق الايراني بالميدالية الفضية لأحسن اداء في قسم تحدي اللياقة البدنية.

وتستضيف إسبانيا مسابقات كمال الاجسام العالمية في الفترة من 28 حزيران إلى 4 تموز 2021.

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